日本擬修訂安保戰略　將列中國最大戰略挑戰　防衛預算料增至43萬億日圓

【有線新聞】日本計劃修改國家安保戰略，將首次訂明自衛隊可以擁有打擊敵國境內目標的反擊能力，又將中國軍事動向列為前所未有的最大戰略挑戰。

自民黨與執政盟友公明黨周一開會，就修改日本三份安保戰略文件達成共識。其中在闡述外交防衛方針的《國家安全保障戰略》中，日本會跟上盟友美國的立場，將中國軍事動向由原本的「國際社會關切事項」，改為「前所未有的最大戰略挑戰」。同時將日中「戰略互惠關係」下調為「具建設性的穩定關係」。並在防衛能力文件《國家防衛戰略》中，指明解放軍演習期間向日本專屬經濟區發射導彈，是對地區居民的威脅，但迴避直接將中國定性為對日本的威脅。

《國家安保戰略》另一重大改動，是首次寫明日本自衛隊可以擁有摧毀他國境內導彈基地等目標的反擊能力，形容是最低限度的必要自衛手段。關於軍備採購的《防衛力整備計劃》則會寫明，會添置美國戰斧巡航導彈等，又計劃放寬武器進出口限制，並加強網絡防禦能力。

內閣預定本周內通過戰略修訂，但防衛預算估計將大增1.5倍至43萬億日圓，首相岸田文雄主張加稅填補1萬億日圓資金缺口，但黨內以至閣員之間仍有分歧。