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剛果民主共和國暴雨釀水浸和山泥傾瀉過百死
剛果民主共和國暴雨釀水浸和山泥傾瀉過百死

【有線新聞】非洲剛果民主共和國暴雨成災，引發水浸和山泥傾瀉，逾120人死亡。

救援人員移走死者遺體，首都金沙薩周一晚至翌日凌晨連場暴雨，24個地區水浸和山泥傾瀉。房屋被淹沒、街道塌陷，連接金沙薩與主要海港馬塔迪的一條高速公路因損毀要關閉，約1200萬人受災。
總統齊塞克迪將洪水歸咎氣候變化，當局正視察災區並開會應對。
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