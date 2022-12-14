院舍外勞｜議員批未充分諮詢勞工界　促提高待遇吸引港人入行

【有線新聞】工聯會立法會議員批評院舍輸入護理員特別計劃事前未有充分諮詢勞工界，認為應該優先提高待遇、吸引本地人入行，又認為輸入護理員的比例不合理。

勞工界（工聯會）議員梁子穎：「計算這些外地勞工人數時是以所有在該院舍內的工作人員去計算，例如會計入院長、廚房工作人員、清潔、司機，以院舍現時的本地工人總人數計算，在私營和自負盈虧院舍可以請夠一比一情況下，會大量吸納外地勞工，在資助院舍亦以二比一的比例去聘請外地勞工．我們擔心以這樣的計算方法，大批聘請外地勞工會影響本地就業市場。」