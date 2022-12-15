加拿大研海底機械人開採金屬　保護海床生態　最快2026年投入應用

【有線新聞】海底蘊藏大量金屬資源，但用一般方法開採，難免破壞海底生態。

加拿大有初創企業，設計了這款海底開採機械人，用人工智能配合機械手，將生態破壞減至最低。

綠色科技尤其各種新型電池，需要用到各種金屬，當陸地的資源開始見底，海洋就是未來的希望。海洋蘊藏豐富的礦物資源，其中一種分布於太平洋，水深4千至6千米的海床表面，像一顆顆黑色的馬鈴薯，其實是海底火山噴發物冷卻而成，裏面有各種金屬離子，所以稱為金屬結核。雖然只是散布海床、不需挖掘，但用類似海底吸塵機的方式，將金屬結核及海床表層一齊吸走，等同摧毀海床生態。

但機械開採未必要粗暴，加拿大一間初創企業研發了這種開採機械人，不會貼著海床、而是懸浮在上面，以大量機械爪小心翼翼夾起金屬結核，機械人有鏡頭拍攝海底，靠人工智能辨識金屬結核，如果有海洋生物依附在表面，機械爪甚至會自動避開，盡可能保存海床生態。

廠方已經組裝試驗機，在海底實際測試，證明人工智能可以認出金屬結核，將有價值的礦物帶上水面。如果獲聯合國監管部門批准，最快2026年正式投入應用。