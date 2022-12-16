修例風波｜三人政總一帶暴動囚兩年半至五年　官指挑戰中央權威屬加刑因素

【有線新聞】2019年9月「全球反極權遊行」，多人在政總一帶示威，其中3人暴動罪成，判監2年半至5年。

兩男一女被告26至38歲，法官判刑指，本案是繼中大及理大事件外最嚴重暴動，示威者攻擊政總，挑戰特區和中央權威，屬加刑因素，又癱瘓交通、擲汽油彈，恃著人多勢眾，令自己更勇武兇殘、可以不顧後果。兩名男被告案發帶同裝備，是參與者，分別判監4年半及5年，女被告角色較輕、無攜帶武器，從輕發落，判監兩年半。