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日日有頭條：99年粤海與銀行達成債務重組初步協議

【有線新聞】粤海企業是廣東省在香港的經濟貿易代表，即俗稱的「窗口公司」，受亞洲金融風暴波及，粵海曾出現嚴重債務違約風險，與債權銀行經過多番談判後，終於達成債務重組初步協議。

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