天文學家發現兩顆系外行星　水足以覆蓋星球表面

【有線新聞】天文學家發現兩顆系外行星，不只有水，而且比例很高，足以覆蓋整個星球表面，形容是兩個「水世界」，堪稱是新類型的行星。

每次發現新的系外行星，大家也會關心上面有沒有水，今次終於「中大獎」。於天琴座方向，距離地球218光年，有一顆紅矮星，暫時知道有三顆行星環繞它運行，其中兩顆最近有新發現。

加拿大蒙特利爾大學的學者透過美國太空總署的哈勃、史匹哲兩支太空望遠鏡，發現這兩顆行星是對雙胞胎，體積及質量基本一樣，而且也很大機會有水。望遠鏡不會直接觀測到遙遠星球的水，天文學家有這個推測關鍵線索是密度，新行星的體積是地球的3倍，但質量只是地球的2倍，密度明顯低於岩石，但又高於純氣體的星球，最有可能就是含有大量的水。

即是有幾多？地球的海洋那麼深？跟地殼比也只是薄薄一層，而新行星水分佔的厚度，比例上甚至大過地球。

不過學者提醒新行星的溫度很高，表層的水應該是水蒸氣，但內層如果壓力足夠大，仍然可以有液態的海洋。學者指這種表面以水為主的行星足以視為一種新類型，將來觀測技術進步，有可能發現更多同類的「水世界」。