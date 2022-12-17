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香港首個越野單車場啟用　位處梅窩每日開放　設跳台、獨木橋等徑道
【有線新聞】位於南大嶼郊野公園香港首個越野單車練習場正式開放，提供不同難度的徑道，包括跳台、土坡場、獨木橋等適合不同程度的單車手。
狹窄的獨木橋、一高一低的跳台、迂迴曲折的山路，還有一個轉彎位，這些都是給越野單車手一展身手的地方，還有土坡場，可以跟朋友一較高下。
全港首個越野單車練習場位於梅窩荔枝園村，佔地4.5公頃，2016年開始建造，是政府在南大嶼山擴展越野單車徑工程的第二階段，連同芝麻灣的4公里，共組成13公里的越野單車徑。
土木工程拓展署說，單車徑道的走線按照地形設計，避免砍伐樹木，保留郊野公園的原貌，可持續大嶼辦事處總工程師何國輝：「走線不是一條直線，如果由一個坡道可能從一個『之』字位走線，在這個『之』字位設計走線時要考慮如何避免砍伐樹木的需要。同一方面，因為要爬升，爬升的坡度不能太斜，我們要在走線、爬升坡度、樹木保護之間取一個平衡點。」
單車場分為五個難度等級，有指示牌標明，想挑戰難度，就行藍色這邊；簡單一些，行綠色這邊，量力而為，自行選擇哪段路。
越野單車場每日都會開放，可以容納到約500人，初期會有漁護署人員在場管理、協助。土木工程拓展署未來展開第二階段餘下的工程，建造梅窩至貝澳越野單車徑的新路線。
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