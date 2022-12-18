赤柱擄人案｜葉劉淑儀：明顯不是打架　懲教人員應進取些

【有線新聞】赤柱監獄外一名女子被擄走事件，兩名懲教人員上前未能成功阻截，曾任保安局局長的立法會議員葉劉淑儀認為他們應該進取一些。

港島西（新民黨）議員葉劉淑儀：「我都看到電視片段，我覺得他們應該可以更進取，因為明顯不是打架是綁架。雖然懲教人員的職能與警察不同，但我覺得他們應該更進取，幫助這位女士，不要令她被綁架上車。幸好警察攔截得到，否則後果堪虞。」