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市建局未來收購預算逾800億元 財政不足應付 會加快項目招標
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2022年12月18日
港聞
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【有線新聞】市建局說現金流加未來收入都不足以應付龐大的收購開支，要審時度勢做好財務策劃應對。
市建局行政總監韋志成在網誌說最近三個重建項目帶來47億元前期收入，財政儲備增至280億元，但預計未來的收購補償開支超過800億元，估計現有現金流連同未來收入都不足以應付。
市建局不能單靠借貸維持運作，會加快收購、平整地盤及招標令資金流「有出亦有入」，亦會透過整合街區、翻新設施改善重建項目的財務回報，達致長遠收支平衡。
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