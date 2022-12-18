市建局未來收購預算逾800億元　財政不足應付　會加快項目招標

【有線新聞】市建局說現金流加未來收入都不足以應付龐大的收購開支，要審時度勢做好財務策劃應對。

市建局行政總監韋志成在網誌說最近三個重建項目帶來47億元前期收入，財政儲備增至280億元，但預計未來的收購補償開支超過800億元，估計現有現金流連同未來收入都不足以應付。

市建局不能單靠借貸維持運作，會加快收購、平整地盤及招標令資金流「有出亦有入」，亦會透過整合街區、翻新設施改善重建項目的財務回報，達致長遠收支平衡。