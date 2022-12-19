基層醫療健康藍圖｜有組織指應全額資助私家醫生檢查 七旬婦：不用付錢就會用

【有線新聞】病人權益組織認為，共同承擔慢性病篩查費欠缺吸引力，政府應全額資助基層，曾經營運地區康健中心的狄志遠希望政府交代具體分工。

地區康健中心現時有提供健康評估，包括量血壓、還有運動課程，未來角色可能加重。曾經營運康健中心的狄志遠認為，現有很多不同地區服務，政府應更清楚交代分工和定位，葵青地區康健中心前署理行政總監狄志遠：「很多康健中心為了應付標書要求大家很努力『跑數』、招會員、辦活動，或者是交數據令它符合標書需要，康健中心如何做到預防疾病以及保持良好健康、市民有良好身體，這方面說得不清楚。」

71歲的李女士幾個月前在地區組織舉辦的身體檢查驗出高血脂，對政府提出慢性疾病共同治理計劃，她不太感興趣，李女士：「政府提供的不用付錢我就會用，自己付費沒能力支付，最好政府資助。」

有病人權益組織說，對基層而言一些較複雜的治療，即使資助一半都未必能負擔，社區組織協會幹事彭鴻昌：「可能一年要見數次（醫生），再加上要做不同化驗、檢查，至少要對領綜援或長生津的長者應有更大資助比例，甚至全數資助，才能鼓勵他們透過共同治理模式預防疾病惡化。」彭鴻昌說地區康健中心要加強與地區組織的連繫，找出更加多有健康風險的人使用服務，才可以提高計劃參與率。