澳門特首賀一誠明赴京述職

【有線新聞】澳門行政長官賀一誠明日至星期六到北京述職。

賀一誠明日會出發到北京逗留四日至星期六，其間會向國家領導人述職，匯報澳門特區政府過去一年工作和明年的施政重點。賀一誠赴京期間，行政法務司司長張永春將臨時代理行政長官職務。