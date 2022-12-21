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油麻地避風塘躉船起火　起火原因有可疑　兩人受傷送院
【有線新聞】油麻地避風塘有躉船船艙懷疑遭人縱火，有兩人受傷送院。
消防員在躉船內射水撲救，船上兩名男船員懷疑在救火時分別手及腳受傷，要由救護員送院治理。
凌晨3時許，一艘泊在油麻地避風塘的躉船懷疑船上發電機冒煙起火，消防接報派出消防車及消防船到場撲救，大約一小時將火救熄。警方及消防經調查後認為起火原因有可疑，列縱火案處理。
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