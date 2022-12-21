日日有頭條：99年港人咬字不清懶音嚴重

【有線新聞】「恒生銀行」……這個詞很容易有懶音，現在回大學教書，學生有懶音問題嗎？不止是學生，不少港人都會前後鼻韻不分像是「香港」二字，不少人會讀成「hœn趕」，如果連自己居住的地方名都讀錯，就真是貽笑大方。