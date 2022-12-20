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泰國護衛艦沉沒兩日再有人獲救
i-Cable
2022年12月21日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】泰國海軍護衛艦沉沒，再多1人獲救，6人死亡，仍有23人失蹤。
獲救的素可泰號船員被抬上擔架送院，軍方指他在海上漂浮41小時後，在沉船地點約60公里外獲駛經的貨船救起，相信仍然有生還者，會繼續搜救行動，又指墮海的水兵中，部分人無穿救生衣，會調查船上裝備是否足夠。素可泰號周日晚在南部暹羅灣，遇上惡劣天氣沉沒，船上105人中，暫時有70多人獲救。
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