泰國護衛艦沉沒兩日再有人獲救

【有線新聞】泰國海軍護衛艦沉沒，再多1人獲救，6人死亡，仍有23人失蹤。

獲救的素可泰號船員被抬上擔架送院，軍方指他在海上漂浮41小時後，在沉船地點約60公里外獲駛經的貨船救起，相信仍然有生還者，會繼續搜救行動，又指墮海的水兵中，部分人無穿救生衣，會調查船上裝備是否足夠。素可泰號周日晚在南部暹羅灣，遇上惡劣天氣沉沒，船上105人中，暫時有70多人獲救。