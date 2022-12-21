關愛隊｜申請團體最遲下月交表　須曾辦支持政府活動　陳琬琛：為港人服務已是愛國愛港

【有線新聞】荃灣和南區關愛隊開始接受報名，評審準則包括要曾經舉辦支持政府政策的活動，亦要申報有沒有與外國或台灣政治組織聯繫，率先成立關愛隊的荃灣會分為19個小區、南區就分為17個，遴選分兩個階段。

首階段評審申請團體的服務舉辦活動的經驗、地區網絡、動員能力等。團體要在申請表簽署聲明擁護基本法、效忠特區、沒有從事違反國安法的活動，亦要申報有沒有與外國或台灣的政治性組織有聯繫，有沒有接受資助。過去五年要在區內舉辦不少於15項地區服務，包括兩類支持政府政策的活動，例如民政事務總署舉辦的抗疫活動、慶回歸、慶國慶或具規模的國情活動，如國家主席七一講話精神座談會、二十大精神分享會、國家憲法日、全民國家安全教育日等等。

本身有興趣參加的荃灣區議會主席陳琬琛認為，很難達到要求，荃灣區議會主席陳琬琛：「一直以來的抗疫活動民政處都沒有邀請民主派，議員全部是靠自己的資源，整個設計不是讓我們有機會申請，不一定要形式化指定某些活動才是愛國愛港。為香港人服務，已經是愛香港、愛國的表現。」

新社聯荃灣地區委員會主席黃偉傑：「如何體現是愛國愛港團體，除了聲明擁護基本法，都要看往績。作為愛國愛港團體，應該不是難達到的指標。」

團體最遲要下月9日遞交申請，通過後進入第二階段遴選，要因應地區民政事務處訂定的關鍵績效指標提交服務建議書，成功獲選就可設關愛隊小隊。