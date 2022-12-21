政府明撤銷主題公園入場人數限制　香港迪士尼：昐將旅遊帶回香港

【有線新聞】政府明日撤銷主題公園等指定處所的入場人數限制，香港迪士尼樂園表示歡迎。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭：「任何放寬防疫措施都是好事，我們期望可以吸引更多本地及入境旅客，不單止是內地旅客，我們亦見到旅客來自世界各地，所以我們對這個消息非常鼓舞，我們很期待與旅發局合作，旅行社、所有相關組織和其他業內的夥伴，真的將旅遊帶回香港。」