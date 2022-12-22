加籍華裔毒梟謝志樂由荷蘭引渡至澳洲受審

【有線新聞】加拿大籍華裔毒梟謝志樂，由荷蘭引渡至澳洲受審。

去年初在荷蘭落網的謝志樂，由多名警員押送離開墨爾本機場。

59歲的謝志樂，被指是跨國販毒集團「三哥」首腦，被控串謀販賣受管制藥物，一旦罪成最高可判終身監禁。

澳洲警方指他涉嫌透過集團經營墨爾本和悉尼之間的販毒網絡，包括十年前在澳洲走私總值440萬澳元的20公斤冰毒，又假借澳洲賭場名義，開設戶口洗黑錢等。被澳洲列為頭號通緝犯，追捕超過十年。