意大利建築師擬眾籌建移動漂浮城市　可容納6萬人　或成最大漂浮建築

【有線新聞】意大利有建築設計師提出移動漂浮城市的構想，正計劃眾籌建造一艘外形似海龜可容納6萬人的巨型遊艇，如果順利完成，將成為世上最大的漂浮建築。

這艘外形像海龜的超級遊艇是意大利一個設計工作室的構想，是一座可容納6萬人的移動漂浮城市。以傳說中的盤古大陸命名，船體由鋼材組成，全長550米，最闊處達610米，它被劃分成幾個街區，有碼頭及主要廣場，其餘建築物則盤旋而上，共設有19棟豪華別墅及64個單位，還有酒店、商場、公園、碼頭及停機坪等配套設施，與真正的城市無異，而下層有3萬個隔艙，確保「海龜」不會沉沒。

「海龜」配備9台引擎，每一台具備近1.7萬匹馬力，全部開動可達每小時超過9公里，而兩隻「鰭」能利用航行中，產生的波浪能發電達到零排放的目標，天台區域還鋪設太陽能板，可以提供清潔能源作供電之用。不過這個漂浮城市項目目前尚處於策劃階段，建造費用估計高達80億美元，工作室將推出眾籌計劃。順利的話，該項目將於2033年在沙特阿拉伯阿卜杜拉國王港動工，預計需時8年才能完成。