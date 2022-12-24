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荃灣有男子遇電話騙案 損失逾800萬元
i-Cable
2022年12月24日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】荃灣一名男子遇到電話騙案，損失逾800萬元。
49歲事主星期四報案指12月22日，早前接獲自稱內地執法人員電話，指他涉及刑事案件、要求他用手機應用程式提供銀行戶口資料配合調查。事主之後發現銀行戶口內的款項在9月至11月分了737次被人轉走，損失約871萬元。
案件由荃灣警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。
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