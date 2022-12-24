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日日有頭條：02年北京市民遊客共度聖誕
日日有頭條：02年北京市民遊客共度聖誕
【有線新聞】香港人慶祝聖誕可以說是很平常，不過在內地，聖誕曾是陌生的「洋節日」，隨著中外交往日趨頻繁，內地亦逐漸興起過聖誕的風氣。
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