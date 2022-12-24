澳門急症陷困境　醫護：院舍不斷送人來、有人輪候為開藥　當局：情況預見非失守

【有線新聞】澳門疫情惡化，當局說再多50名確診者要入住隔離設施；有急症室醫護說，有院舍送整批染疫長者到醫院，亦有人只為開藥而輪候急症，加上約一半醫護感染，令急症室處於困境。

在山頂醫院外，感染者特別急診候診區坐滿人，大部分人是長者，要坐輪椅或者要人攙扶。等候區不夠座位，要洗腎的病人，乾脆坐在路邊的欄杆，有貨車送來液態氧氣。有急症室醫護說，等看醫生的人一日比一日多，但並非所有人都屬急症。

澳門山頂醫院急症室醫護阿天 （化名）：「院舍太多老人家紅碼，院舍淪陷了後，老人院不斷送人來急診。市民來看醫生、看急診，等五、六小時才能看，為了取退燒藥、咳藥水這兩樣東西，所以急診真的是因這兩樣東西『爆煲』，藥房未能買藥，到急診開藥。」

阿天說同事們估計疫情還未到高峰，急症室已有一半醫護感染，部分沒發燒的都要上班，一更至少12小時。阿天 ：「回來聽到他們的聲音像『老牛聲』，無止境的，人人做到七勞八傷。我也想問局長為何想出紅碼也要上班，不要開玩笑，人人精神不足。」

近日亦有醫護在有近500個成員的微信群組反映急症室面對的困境，衛生局局長羅奕龍回覆，說政府對外向市民說床位足夠是穩定社會的重要措施，並不代表不了解急症室的困難，會協調其他病房收病人。

衛生局副局長郭昌宇就說不認為失守，現在情況是預見的。政府疫情預案有列明應變措施，又說在困難面前永不言退，爭取機會表現自己，力爭上游可能是前一輩人的事、過時了，能堅持下去的就留在崗位上。