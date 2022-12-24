法國巴黎庫爾德文化中心附近發生槍擊案釀多人死傷

【有線新聞】法國巴黎一個庫爾德社區發生槍擊案，至少3名庫爾德人死亡、多人傷。69歲白人疑兇被捕，警方正循種族方向調查。大批庫爾德族人上街示威，與警方衝突，演變成騷亂。

閉路電視片段見到，一間理髮店營業期間，突然傳出多下槍聲，多人走避。一名身穿紅色外套的男子走入店內，並連開多槍，警方封鎖現場調查。 事發在當地周五約中午，一名持槍男子在巴黎市中心，先後在庫爾德文化中心附近的咖啡室和理髮店開了多槍、擊中多人。

警方在理髮店拘捕69歲疑兇，他亦受傷，正留醫。當局透露他有前科，今年6月因2016年襲擊案被定罪，正等候上訴。又因一年前在難民營施襲而被扣留，近期獲保釋候審，警方正朝種族方向調查犯案動機。

槍擊案後數小時，大批庫爾德族人上街示威，認為族群的安全受到威脅。