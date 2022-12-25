i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
世界網球聯賽決賽
新聞
財經
生活
世界網球聯賽決賽
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
日日有頭條：02年電子賀卡興起 志願團體收入減
i-Cable
2022年12月25日
港聞
新聞資訊
日日有頭條
【有線新聞】隨著市民環保意識逐漸提升，加上互聯網普及電子賀卡日漸流行，愈來愈少人選用紙質聖誕卡，靠義賣籌款的志願團體，收入因此減少。
上一條影片
阿富汗塔利班進一步禁女性於非政府組織工作
下一條影片
南非運油車爆炸釀死傷
其他人也在看
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水 否則噴「毒霧」 吸入後可致肺炎 K Kwong教7大安全貼士
生活
有線生活
2022年12月20日
一線搜查｜氣溫回升至20°C 為何家中愈坐愈寒？天文台前台長林超英解釋牆壁作怪
生活
有線生活
2022年12月21日
新冠快測陽性6大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假豁免醫生紙？｜附登記連結
生活
有線生活
2022年12月19日
其他人也在看
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水 否則噴「毒霧」 吸入後可致肺炎 K Kwong教7大安全貼士
生活
有線生活
2022年12月20日
一線搜查｜氣溫回升至20°C 為何家中愈坐愈寒？天文台前台長林超英解釋牆壁作怪
生活
有線生活
2022年12月21日
新冠快測陽性6大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假豁免醫生紙？｜附登記連結
生活
有線生活
2022年12月19日