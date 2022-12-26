以色列科技公司研自動無人機助採果實　應付全球工人短缺

【有線新聞】以色列一家科技公司研發了自動無人機，協助農民採收果實，應付全球工人短缺的問題，減少延遲收成造成的損失。

以色列的初創科技公司研發了這款自動無人機，它們從基站起飛、採摘樹上成熟的果實，然後輕輕放在基站上。每個基站連接4部無人機，最新機種甚至可以搭載8部無人機，它們透過感應器和鏡頭收集果實的實時數據，內置的演算法會推算出最好採摘角度，避免收成過程中發生碰撞。無人機由基站供電，只要基站電量充足，無人機可以24小時運作，爭取時間採摘果實。用家可透過手機應用程式，實時監控整個收成過程，只需預先設定收成果實理想的顏色、重量和大小，無人機會按指令採摘果實。

全球水果採摘工人短缺，導致每逢收成季節很多水果錯過了採摘時機，晚了兩周收成的水果價值只及原本的20％，部分甚至在樹上或地上腐爛，估計農民每年因此損失約300億美元銷售額。這套收成系統耗時5年開發，目前已在全球約20個試點投入運作，開發商估計一組基站連無人機收成範圍可覆蓋一萬平方米，未來更可能運用無人機修剪枝葉和噴除蟲劑，幫助解決勞動力短缺問題。