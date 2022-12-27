澳門疫情升溫　衞生局增加隔離病床及暫停非緊急服務

【有線新聞】澳門疫情升溫，當地衞生局說已增加隔離病床及暫停非緊急服務。

澳門衛生局說已調派約80名專科醫生管理隔離病房、60名醫生到急症室及社區治療中心，以加快安置病人，又臨時聘請13名退休護士，超過60名實習醫生及護士投入協助社區治療中心。

另外仁伯爵綜合醫院亦增加300張隔離病床，目前醫院級別的隔離病床有近700張。