指定診所或遙距診症預約爆滿　長者看醫生須等四日

【有線新聞】確診持續高企，四天長假急症室逼滿人，醫管局指定診所或遙距診症亦預約爆滿，長者都要等幾日才看到醫生。有呼吸系統科專科醫生認為，會令長者錯過服用口服藥的黃金時間。

打齊三針的林小姐與同住的60多歲媽媽周日做快測發現一同中招，有喉嚨痛及流鼻水等病徵，亦都失去味覺和嗅覺，她說幸好早有準備一些感冒藥，因為預約看醫生並非易事。

林小姐：「我幫媽媽成功一次過預約到，指定診所和遙距診症都預約到，但要四日後，星期三才可以見醫生。我不是長者，根本約不到，試了幾次都約不到。如果家中沒有藥，真的很辛苦，我都打算叫救護車。」

我們過去數天嘗試在醫管局應用程式預約指定診所及遙距診症，均顯示是爆滿。即使已有一半名額預留給高風險患者，有長者說預約到確診六天後，才可到指定診所看醫生。

陳女士：「（衞生署）還跟我說不用了，你服食必理痛，到沒事就取消（紅碼）。」

林女士：「我媽媽就是去私家求診，她要等數天，只有到私家。長者90歲不能等，我還可以等候數天。」

現時長者及長期病患者等高危患者可獲處方口服藥，有醫生說，長者發病後數天才獲處方口服藥是不理想。

呼吸系統科專科醫生梁子超：「口服藥是要在3至5天內盡快服食，才可有效減低嚴重性、入院、死亡風險，如果要很長時間預約，過了上述日子會令機制失效，反而會令我們急症室及醫院的壓力增加。」

梁子超又說，大部分年輕患者都已打疫苗，即使確診應問題不大，建議將名額撥予長者及

長期病患者等高風險患者。