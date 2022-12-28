調查：半數孕婦懷孕初期鈉攝取量超標　增妊娠糖尿病、高血壓風險

【有線新聞】中大調查發現，受訪的半數孕婦在懷孕初期鈉攝取量超過世衛建議的兩倍，增加妊娠糖尿病和高血壓風險。

中大在2017年至2018年，訪問約160名懷孕14周以下的婦女，超過97%人平均每日攝取的膳食纖維只有14克，低過世衛建議近一半；鈉的攝取量亦有半數人超標，平均超出標準一倍，增加妊娠糖尿病、高血壓、嬰兒過大等風險。

醫生提醒孕婦，勿過分依賴營養補充劑，多吃新鮮和非加工食品，確保吸收足夠微量營養素，如鈣質和鐵質。