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日日有頭條：02年公僕薪酬趨勢調查取消反應不一
i-Cable
2022年12月28日
港聞
新聞資訊
日日有頭條
【有線新聞】2002年，經濟低迷、財赤嚴重，政府決定取消公務員薪酬趨勢調查，改為展開薪酬水平調查，回顧下政黨與公務員代表的回應。
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