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潘焯鴻拖欠潘小文約11萬元薪金　勞審處裁定敗訴　潘表明將上訴
【有線新聞】中科監察主席潘焯鴻拖欠網台主持潘小文約11萬元薪金，勞資審裁處裁定潘焯鴻敗訴，要即時支付欠薪。
潘焯鴻裁決後表明會上訴，他名下的口罩公司諾翹生物化學上年6月解僱潘小文，潘小文申索追討薪金、代通知金等約11萬元。審裁官指潘焯鴻供詞很多地方不一致，法庭難以信服，裁定他要即時發還欠薪等款項及支付訟費。
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