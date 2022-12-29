日本限飛｜有條件准降三機場　旅議會料新春團客赴日有改善

【有線新聞】旅議會相信日本當局宣布改動後，香港旅客赴日的情況會有改善。

旅議會總幹事楊淑芬：「未宣布復飛這幾個航點前，我們收到農曆新年報團的團客多過一半要求取消，這令人擔心現在復飛後情況會否好轉，暫時仍未收到數據，但我們相信會。」