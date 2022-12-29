本港人口連續兩年負增長　淨移出三十年來最多

【有線新聞】統計處發表香港人口趨勢報告，本港人口連續兩年錄得負增長。

報告指香港在2021年有741萬人口，比2020年少近6.8萬人，統計處相信跌幅與新冠疫情有關；2021年亦錄得5.5萬人口淨移出，是有紀錄三十年以來最多人移出。報告又提到人口高齡化的現象持續，平均年齡由2016年的43.4歲，增加到2021年的46.3歲。