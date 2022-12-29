新界法醫學大樓啟用　遺體儲存量增　富山殮房下月停運

【有線新聞】衞生署新界法醫學大樓落成啟用，重置富山公眾殮房，遺體儲存量增至830具。

醫務衞生局局長盧寵茂參觀樓高7層的新大樓，大樓設有各種法醫病理學設施，例如化驗室、電腦掃描室等，而現時的富山殮房將於下月7日起停運。