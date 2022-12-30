一成學生陽性、全班停課七天　朱國強指有老師反映安排過嚴倡檢討

【有線新聞】現時學校呈報學生快測陽性個案佔整班一成或以上，衞生防護中心會建議該班停課七天。教育界立法會議員反映，有老師認為安排過嚴，建議檢討安排。

教育界（教聯會）朱國強：「人數上超過25人一班，如果超過3人確診，全班就要停課7日，這個安排都可以作檢討。過去有些老師都會覺得，可能是太過嚴格，如果太多密切接觸者無法上課，會令許多學生失去學習機會。」