返回
按輸入鍵開始搜尋

一成學生陽性、全班停課七天　朱國強指有老師反映安排過嚴倡檢討

【有線新聞】現時學校呈報學生快測陽性個案佔整班一成或以上，衞生防護中心會建議該班停課七天。教育界立法會議員反映，有老師認為安排過嚴，建議檢討安排。
教育界（教聯會）朱國強：「人數上超過25人一班，如果超過3人確診，全班就要停課7日，這個安排都可以作檢討。過去有些老師都會覺得，可能是太過嚴格，如果太多密切接觸者無法上課，會令許多學生失去學習機會。」
上一條影片 奈良酒店8間近JR推介　1分鐘到車站／天然溫泉／小童免費　超近公園餵鹿
下一條影片 一線搜查丨港男自製馬友刺身　讚味道似拖羅　網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕　兒子報警舉報
2022年12月27日
父子西貢行山失蹤逾一天　深涌灣山邊尋回　父親送院後不治
2022年12月25日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日