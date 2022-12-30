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海關油麻地貨船檢1億元走私香煙　兩船員被捕

【有線新聞】海關在油麻地一艘貨船，檢獲一批懷疑走私香煙，估計市值1億元，兩名船員被捕。
檢獲的香煙約有3,600萬支，應課稅值約6,900萬元。海關經過情報分析，上星期二鎖定一艘在油麻地錨地躉船，在船上三個貨櫃檢獲這批香煙。海關懷疑涉案躉船企圖在繁忙海域，借其他躉船掩護走私，並拘捕兩名分別43及56歲本地船員。
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