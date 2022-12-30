有藥房聲稱出售新冠口服藥　衞生署強調須由醫生處方　提醒勿買來歷不明藥物

【有線新聞】有藥房聲稱出售新冠口服藥，衞生署說已經積極跟進，強調兩款藥物必須由醫生處方，藥房不能夠出售。

衞生署說本港兩款新冠口服藥只供應公私營醫療機構及醫生，病人只可以經註冊醫生獲處方藥物，零售藥房不能夠採購及售賣，否則屬於違法，最高可被罰款10萬元及監禁兩年。

署方說已積極跟進今次事件，加強監管、巡查和執法，有需要會與其他執法部門展開行動，又提醒市民切勿購買或使用成分或來歷不明的藥劑製品。