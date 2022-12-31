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收緊華客入境｜英法要求登機前須檢測陰性　世衛再促中方分享疫情信息

【有線新聞】英國及法國等將收緊中國旅客防疫措施，要求他們登機前出示陰性檢測證明，入境後則接受抽樣檢測。世衛和中國官員開會，要求中方定期分享國內疫情實時信息。
英國政府宣布，基於中方缺乏提供全面疫情資訊，決定下周四起由中國內地乘搭直航航班入境英格蘭的旅客，登機時須出示48小時內陰性檢測證明，否則不准登機。內地入境旅客1月8日起抵埗時需接受抽樣檢測，當局會對陽性樣本進行基因排序，確認是否有新變種病毒。雖然現時沒有由內地飛往蘇格蘭、威爾士或北愛爾蘭的直航航班，但當局指正與各地政府合作，確保措施盡快於全國實行。
早前表明無意收緊措施的法國改變立場，將要求直航和轉機的中國旅客須持有出發前48小時陰性檢測證明，且在機艙內必須佩戴口罩，周日起亦會為抵埗中國旅客抽樣做核酸檢測。
以色列亦規定來自中國的入境人士必須出示陰性證明，當局亦會於機場設立自願檢測站。
世衛與國家衛健委和國家疾控局官員周五召開高級別會議，再次要求中方定期分享，包括基因排序、重症住院、死亡和疫苗接種數據，並邀請中方科學家下周二開會時提供有關病毒排序詳細數據，強調監測和及時公布數據的重要性，以幫助中國和國際社會制定準確風險評估，提供有效應對措施。
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