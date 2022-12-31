委內瑞拉國會罷免臨時總統瓜伊多

【有線新聞】委內瑞拉反對派通過罷免臨時總統瓜伊多，並解散他領導的臨時政府。

瓜伊多周五與多名反對派領袖視像開會，質疑他們的決定造成權力真空，變相鼓勵更多國家承認馬杜羅政府。反對派控制的國會以72票贊成、29票反對、8票棄權，決定罷免瓜伊多，並成立一個委員會，繼續領導反對派。39歲的瓜伊多約4年前接任國會議長，由於總統馬杜羅被指選舉舞弊，瓜伊多獲美國等逾50國承認為委內瑞拉合法臨時領導人，不過中俄等均不承認。