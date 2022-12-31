將藍公路外賣電單車撞石壆　外籍司機昏迷送院

【有線新聞】將藍公路有外賣電單車失事，司機重傷昏迷。

37歲外籍司機頭部受傷、手腳擦損，救護車在警車護送下到伊利沙伯醫院急救。下午一時許，一輛外賣電單車沿將藍公路往將軍澳，駛至調景嶺隧道支路出口失控，撞向路中石壆翻車，在路面滑行幾十米停下，物品散滿一地，有經過的車輛司機發現報警。