【有線新聞】榮休教宗本篤十六世逝世，終年95歲。立場保守的他在任時教廷曾爆出連串醜聞，本篤十六世2013年退任，是近六百年來首位在世時退位的教宗。

2005年4月接替已故的若望保祿二世，本篤十六世出任第265任教宗，當時的他已年屆78歲，是1730年以來上任年紀最大，亦是第八位德國籍教宗。

本篤十六世生於巴伐利亞，原名拉青格，精通鋼琴和十種語言，12歲開始接受神父培訓，之後曾被強制加入納粹德國的希特勒青年軍，二戰後重返教會，在大學教授神學多年，1977年出任慕尼黑總主教，同年獲擢升為樞機。

本篤十六世領導羅馬教廷近8年，期間醜聞滿天飛，接連爆出神職人員性侵及孌童風波。他的管治備受抨擊，他2008年出訪澳洲時曾公開致歉。

本篤十六世：「我想在這裡暫停一下，承認我們全都感受到的恥辱，因這裡一些神職和宗教人士性侵未成年人，我對受害人所受痛苦和苦難深感抱歉。」

本篤十六世立場保守，在同性戀、避孕和墮胎議題上主張跟從天主教傳統觀念。本篤十六世：「單靠金錢不能解決愛滋病，即使是必要，派發安全套不能解決，只會令事態惡化。」

2013年2月中，當時85歲的本篤十六世以身心未能應付繁重工作為由突然宣布退任，震驚教廷以至全球；同月月底他正式離任，成為近六百年來首位在世時退位的教宗，榮休後行事低調，甚少公開露面。

本篤十六世2018年在報章發表公開信，稱自己身軀日漸衰弱，已經踏上「歸家的朝聖路上」。