專訪｜基層醫療藍圖資助市民一半費用　李夏茵：設旋轉門可回公營醫療系統

【有線新聞】基層醫療藍圖提出資助市民篩查慢性疾病，醫務衞生局副局長李夏茵說，初步構思資助模式會參考公私營協作計劃，分擔市民一半費用，計劃亦設有旋轉門，若病情嚴重可返回公營醫療系統。

基層醫療健康藍圖首先推出會是「慢性疾病共同治理計劃」，醫務衞生局副局長李夏茵接受本台專訪說，全港15歲以上人口現時約四成有慢性疾病，希望透過計劃找出部分有前期糖尿及高血壓的市民。資助模式參考公私營協作計劃，政府資助一半費用。

李夏茵：「（如何確保私營醫療市場不會乘機加價？）因為透過策略採購是以合約形式，所以不會就地加價，在大家同意的條款下提供服務，所以你剛剛提到的因素我們都顧及到，所以希望透過策略採購這方法減少波動。根據以往公私營協作計劃，都沒有出現這樣的情況。」

計劃設有「旋轉門」，一旦市民的病情較嚴重，可隨時返回公立醫院的專科門診，屆時會跟原有專科門診的病人分兩條隊，加快治療的流程，但李夏茵估計透過篩查，約九成病人都可由家庭醫生跟進。

李夏茵：「病情要調較藥物而且是較難調校，又或者本身出現了很多併發症、一些併發症是需要專科治理（有沒有這麼多人手？）我有理由相信現時所講的慢性疾病共同治理計劃，對專科醫生的壓力不會增加太多。計劃是找一些不知道自己有病，驗出來只是一些初期徵狀，或者只是一些輕微病徵，應該大部分都是不須到專科醫生。」

除了要處理好慢性疾病，改良長者醫療券亦是今年短期目標，包括容許夫婦共用，以及醫療券中如有1,000元用於基層醫療，便會加碼500元。

李夏茵：「（有沒有想想再加碼呢？）先讓政策落實後，再看看整體情況，因為也有很多方面是可幫助長者不一定只有醫療券。」

李夏茵說藍圖長遠是希望減輕公立醫院負荷，未必一、兩年內可以做到。