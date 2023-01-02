政府指撲熱息痛成分藥物整體供應穩定　考慮派藥予基層市民

【有線新聞】政府說含撲熱息痛成分的藥物整體供應穩定，呼籲市民不要囤積及搶購個別品牌。

政府留意到個別品牌短時間內需求急增，引致供應緊張。根據紀錄，本港有756個註冊藥劑製品含有撲熱息痛成分，不同品牌的止痛退燒藥仍供應充裕。

衞生署已要求本地製藥商提高生產，至於在公營醫療系統，含「撲熱息痛」成分藥物的存量足夠五至六個月使用。政府正計劃加緊採購藥物，考慮預留給有需要的市民，例如低收入家庭等。