香港快運飛日本福岡航班　因機艙氣壓異常需折返香港

【有線新聞】香港快運一班由香港飛往福岡航班，早上起飛後機艙氣壓異常要折返，無人受傷。

快運回覆查詢時指，客機今早出發，途中因機艙氣壓異常，折返香港國際機場，於早上約9時32分降落，7名機組人員及139名乘客全部安全有序離開機艙。

快運已安排乘客坐另一班機前往福岡，並已向有關部門匯報，會調查事件起因，稍後呈交詳細報告。