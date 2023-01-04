返回
按輸入鍵開始搜尋

日日有頭條︰07年汽車影院在港首映試業

【有線新聞】全球首間汽車影院30年代於美國面世。2007年，座落西九龍香港首間汽車影院試業，親身體驗過的市民有甚麼評價呢？

上一條影片 限華客入境｜歐盟：多數成員國贊成措施　美方：決定基於科學
下一條影片 白宮：美日領袖下周五華盛頓會面
其他人也在看
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖　台一家三口一氧化碳中毒昏迷　衛生防護中心：可致死
2022年12月29日
一線搜查丨港男自製馬友刺身　讚味道似拖羅　網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
2022年12月30日
東莞女子高燒求診連打三針後去世　家屬質疑診所違規操作
2022年12月30日