林定國指普通法優勢成敵對勢力攻擊重點　會逐步完成修訂部分不適用法律

【有線新聞】律政司司長林定國說，今年內會逐步完成修訂部分回歸前訂立已過時及不適用法律。

林定國在報章撰文，指香港進入由治及興階段，不代表國安風險消失，香港的普通法優勢成為部分西方國家及敵對勢力攻擊的重點，不斷藉機抹黑、詆毀香港法律及司法制度，甚至惡意攻擊法院判決。

他說今年將有多宗國安重點案件審訊，必須以底線思維做好準備迎接可能越演越烈的攻擊，又說今年內會主動走出去，説好香港法治和法制故事。