港大研究指疫苗加強劑可降低Omicron感染率及重症　早打針可增強抗體

【有線新聞】港大研究發現接種疫苗加強劑可以降低Omicron感染率及重症。

港大調查本港470名已接種新冠疫苗的人，發現第三劑疫苗有效激活刺突蛋白特定記憶B細胞及可對Omicron交叉反應的T細胞，顯示接種三劑疫苗比接種兩劑疫苗更有效減低BA.2突破感染及重症。另外，研究也發現盡早接種二價疫苗，能增強針對變異病毒株的中和抗體效力。