通關｜消息：陸路口岸「北上南下」每日各5萬限額　中港及港澳碼頭將重開

【有線新聞】政府日內公布通關詳情，據了解政府提出初期三個陸路口岸每日配額「北上南下」各5萬個，有待中央審批。除了陸路口岸，中港碼頭、港澳碼頭亦會重開。

在港澳碼頭，船員將船隻泊岸。來往香港至澳門及內地的船停航接近三年，據了解通關初期港澳碼頭和中港碼頭都會重開。工會說船公司已經準備好隨時復航，相信人手足夠應付通關初期需求。

香港海員工會主席張世添：「疫情前本身客量已經不多，很多人從陸路關口去內地或來港，所以現在復航相信也不會太多旅客。現在兩間船公司都有100多至200名員工，局部操作幾艘船絕對沒問題。」

消息指乘船和乘飛機來往香港及內地的旅客，因為可以控制班次和人數，不會受配額限制。至於三個陸路口岸落馬洲、深圳灣和文錦渡就會有配額限制。港府提出前往內地及內地來香港每日各5萬人次，但要等中央最後拍板；配額會以先到先得形式在網上平台登記，不會設優先群組。

紀律部隊亦為通關作最後準備，入境處在落馬洲支線和港澳碼頭管制站安排300人演練，測試大量旅客過關的流暢度、處理證件問題等，處長區嘉宏到場視察。處方說演練是要測試前線人員的應變和協調能力。