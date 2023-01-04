本港增16,423宗確診　多63人離世

【有線新聞】新型肺炎新增確診維持在萬六宗水平，有16,423宗。

本地感染佔16,022宗，其餘約400宗由外地輸入，多63人死亡。

有650間學校呈報個案，涉及1,320名學生及教職員；另有31間安老及殘疾院舍有個案，共49院友及3名職員感染。