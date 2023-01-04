彭博：中國擬緩巨額補貼晶片業　成效低反惹貪腐及美國制裁

【有線新聞】據報中國將暫緩巨額資助本土晶片行業發展。

彭博引述消息指疫情令內地經濟及財政能力嚴重受挫，所以打算改變原訂政策路線，考慮放棄高額補貼晶片行業，因補貼多時都成效不彰，反而引來企業貪腐及美國制裁等問題；內地有意改以其他方式扶持晶片生產商，例如降低半導體材料成本等＇報道認為有關行動標誌著中央的態度變化，扭轉多年來依賴大額投資推動行業發展的傳統。