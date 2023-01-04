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日本限飛｜港航班周日起准用所有日本機場 航空公司可加班機
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2023年01月04日
港聞
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【有線新聞】周日起，香港往日本的航班可以使用所有日本機場，航空公司亦可加班機。
日本早前限制香港客機只可降落東京、大阪、名古屋、札幌、福岡及沖繩機場，以及限制航班數量。運輸及物流局說再次與日本當局視像會面，得悉對方由星期日起放寬限制，香港航班可使用所有日本機場，航空公司可以增加若干由香港前往日本的航班，而首次營辦日本航線的大灣區航空亦可如期本月12日開展往來東京成田機場的航線。
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